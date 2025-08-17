Кудрівка разгромила Полтаву в матче с двумя пенальти
Команда из Черниговщины заработала три очка
6 минут назад
Фото - ФК Кудровка
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги Кудривка в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» принимала Полтаву. Встреча завершилась уверенной победой номинальных хозяев со счетом 3:1.
Уже на пятой минуте арбитр назначил пенальти в ворота Полтавы, который четко реализовал Владислав Шаповал. Через тридцать минут преимущество Кудривки увеличил Александр Козак.
На 51-й минуте еще один пенальти реализовал Шаповал. Гости в компенсированное время забили один гол.
Кудривка занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков. Полтава осталась на 11-й позиции с тремя баллами.
УПЛ, 3-й тур
Кудривка – Полтава – 3:1
Голы: Шаповал, 5 (пен), 51 (пен), Козак, 51 – Онищенко, 90+3.