Кварцяний: «Бражко нужно сократить ненужные передачи назад, ведь это деградация»
Эксперт высказался о полузащитнике бело-синих
около 1 часа назад
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью изданию BLIK.ua оценил игру полузащитника киевского Динамо Владимира Бражко в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамруна (3:0).
«Радует, что он восстановился после травм. Но Бражке нужно на 50% сократить ненужные пассы назад, ведь это деградация. Пусть лучше проявит себя: пройдет вперед, пробьет. Лучше пробить с 35 метров прямым подъемом, чем назад отдавать с такого расстояния, тем более удар у Бражка хороший. Это школа игроков полузащиты Динамо. Один раз обвел, второй раз пробил, третий раз отдал на Ваната. А у нас почему-то боятся обыгрывать и брать игру на себя. Может, Шовковский запрещает, не знаю».
Динамо в третьем раунде сыграет с победителем пары Маккаби (Тель-Авив, Израиль) / Пафос (Кипр).
В первом поединке команд была зафиксирована ничья (1:1). Соперник киевлян определится по итогам встречи 30 июля в 21:00 по киевскому времени.