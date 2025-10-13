Кварцяный: «Сборной Украины нужен в защите боец, а не дирижер»
Экс-тренер Волыни прокомментировал игру Матвиенко
около 1 часа назад
Одиозный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал выступление национальной сборной Украины в отборочном матче чемпионата мира-2026 против Исландии, который завершился победой сине-желтых со счетом 5:3.
Специалист обратил внимание на проблемы в центре обороны, где действовал Николай Матвиенко. По словам Кварцяного, этот футболист не является классическим центральным защитником и не всегда эффективно выглядит в этой роли.
Матвиенко — не столп защиты, он проигрывает борьбу при стандартах и часто уступает соперникам в физической дуэли. Это одаренный игрок, который хорошо начинает атаки, умеет находить партнеров, но сборной сейчас нужен не дирижер, а настоящий боец, – подчеркнул Кварцяный.
Напомним, сегодня, в понедельник, 13 октября, национальная сборная Украины проведет матч 4-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против команды Азербайджана. Начало встречи в 21:45.