Одиозный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал выступление национальной сборной Украины в отборочном матче чемпионата мира-2026 против Исландии, который завершился победой сине-желтых со счетом 5:3.

Специалист обратил внимание на проблемы в центре обороны, где действовал Николай Матвиенко. По словам Кварцяного, этот футболист не является классическим центральным защитником и не всегда эффективно выглядит в этой роли.

Матвиенко — не столп защиты, он проигрывает борьбу при стандартах и часто уступает соперникам в физической дуэли. Это одаренный игрок, который хорошо начинает атаки, умеет находить партнеров, но сборной сейчас нужен не дирижер, а настоящий боец, – подчеркнул Кварцяный.

Напомним, сегодня, в понедельник, 13 октября, национальная сборная Украины проведет матч 4-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против команды Азербайджана. Начало встречи в 21:45.