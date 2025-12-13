Лацио в рамках 15 тура итальянской Серии А на выезде вырвал победу у Пармы со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 82-й минуте забил Тиджани Нослин, который принес орлам три очка. При этом команда уже играла в меньшинстве после удаления Маттиа Дзакканьи и Томы Башича на 42-й и 78-й минутах.

После 15 туров Лацио набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, а у Пармы 14 баллов и 17-е место, находящееся на грани зоны вылета.

Серия А, 15-й тур

Парма — Лацио 0:1

Гол: Нослин, 82.