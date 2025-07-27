Экс-футболист Динамо Владислав Ващук высказался о трансферной кампании чемпиона Украины. Его слова приводит Tribuna.

Чтобы достичь большего, нужны еще люди, чтобы усилить оборону и полузащиту. Здесь нужно отталкиваться от того, какие планы дальше и куда движется команда.

Нужно однозначно усиливаться. Другой вопрос – сможет ли клуб пригласить сюда футболистов. Сложно сказать. Думаю, руководство будет отталкиваться от того, как пройдет квалификация. Имея такой опыт выступления в еврокубках, в Динамо понимают, что они могут сделать, а чего не стоит, - рассказал Ващук.