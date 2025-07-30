Бывший футболист и тренер Динамо Леонид Буряк поделился анализом ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0).

Все было прогнозируемо. Фактически у Динамо продолжается сбор, и киевляне готовятся к новому сезону за счет этих матчей. Хорошо, что на данном этапе нам выпал такой соперник. Сбор, как известно, вещь всегда непростая, и команда еще находится под определенным бременем. Однако, хочу отметить, что по сравнению с первой игрой против Хамруна, Динамо выглядело лучше, стало сильнее. Были хорошие эпизоды, динамика, есть длинная скамейка запасных, и, думаю, дальше будет еще лучше.

В каждой игре что-то негативное можно найти, но дело в том, что одни футболисты быстрее входят в сезон, другие – медленнее. Однако, в целом Динамо сейчас движется вперед очень хорошо, и это заметно.

Гол Биловара? Это ВАР, и трудно тут что-то сказать. Несмотря на всю дорогу технику, в которую вложены миллионы, всегда присутствует человеческий фактор. То, что я видел на повторах, Биловар забил плечом. Но каждый рефери пытается за что-то зацепиться…

Что касается засчитанных голов – все по игре. Никто бы и не понял, если бы был зафиксирован другой результат. Что касается гола Ваната, то он на него наработал, и в первом тайме действовал очень полезно. Вообще, Ванат – это уже не тот форвард, который был в начале карьеры в Динамо – он значительно добавил. Правда, нужно все-таки делать поправку на уровень соперника. Раньше мальтийцы играли хуже, и получали в свои ворота по 7-8 голов, сейчас ситуация другая, и все-таки… Хорошо, что забил Михавко. Отсутствие чрезвычайного напряжения у собственных ворот позволило ему атаковать.

В первом туре УПЛ следует ждать выхода не только Ярмоленко. Попов пропускал игру с Хамрун Спартанс, и другие игроки основы. Им дали отдохнуть, и это нормально. Конечно, чемпионат Украины – тоже очень важный турнир для Динамо, и нужно максимально брать свое. Кроме того, надеюсь, что наш новый чемпионат будет более сложным и интересным. К привычным фаворитам могут добавиться Полесье и Металлист 1925, – заявил Буряк в интервью Footboom.