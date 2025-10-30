Поединок Барселоны против мадридского Реала завершился поражением каталонцев со счетом 1:2, а неудачное выступление юного таланта Ламина Ямаля вызвало волну обсуждений среди специалистов и болельщиков.

Известный спортивный врач Педро Луис Риполь в комментарии для программы El Larguero отметил, что Ламин Ямаль до сих пор не может играть в полную силу из-за проблем с лобковой костью.

– Такую травму очень трудно вылечить. Её характерная особенность – боль, которая снижает подвижность и силу удара почти на 50%. Это мы и видели в Эль Класико. Ямаль почти не бил по воротам, ему трудно двигаться. С такой болью можно играть, но она не позволяет показывать свой уровень и значительно снижает эффективность, – сказал Риполь.

Барселона после поражения в Эль-Класико остается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Свой следующий матч команда Флика сыграет против Эльче 2 ноября.