Леоненко: «Хацкевич будет подсказывать Буткевичу, кто футболист, а кто нет»
Известный эксперт рассказал о функциях бывшего футболиста и тренера Динамо в Полесье
около 1 часа назад
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко в интервью Sport-Express.ua поделился своим отношением к назначению экс-футболиста и тренера Динамо Александра Хацкевича в качестве вице-президента Полесья.
❓ Что скажете о назначении Хацкевича в Полесье?
Я рад за своего друга. Он будет подсказывать Буткевичу, кого брать, а кого нет, кто футболист, а кто не футболист. Вице-президент, как премьер-министр, как правило, делает больше, чем президент. Тем более, Хацкевич сам играл и был тренером.
❓ У Полесья шесть поражений подряд во всех турнирах. Если черная полоса продолжится, может ли Хацкевич заменить на тренерском мостике Ротаня?
Не может, а так скорее всего и будет.
