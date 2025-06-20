Сергей Стаднюк

Полузащитник Флориан Вирц перешел из Байера в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний немецкий полузащитник подписал долгосрочный контракт после прохождения медосмотра и согласования личных условий. Конкретные условия сделки не называются. По информации Transfermarkt, сумма компенсации составила 125 миллионов евро.

Вирц присоединился к Байеру из академии Кёльна в 2020 году, дебютировал в Бундеслиге в возрасте 17 лет и 15 дней. Забил первый мяч в матче против Баварии. С сезона 2020/21 был основным игроком команды.

В составе леверкузенцев провел пять с половиной сезонов, стал чемпионом и обладателем Кубка Германии в 2023/24, дошел до финала Лиги Европы и сыграл без поражений в Бундеслиге. В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 забил 6 мячей в 9 матчах.

В сборной Германии провел 31 матч и оформил 7 голов. Выступал на Евро-2024, где сыграл пять встреч. К предсезонным сборам Вирц присоединится к Ливерпулю в июле. Его игровой номер будет объявлен позже.

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

Напомним, ранее Байер покинул главный тренер Чаби Алонсо.