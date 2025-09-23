Киевский Левый Берег сообщил о завершении работы с главным тренером Андреем Гаврюшовым, который начал сезон 2025/26 во главе первой команды, до этого возглавлял юношеский состав клуба.

Клуб поблагодарил 47-летнего наставника за профессионализм и вклад в развитие футболистов и пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Гаврюшов присоединился к Левому Берегу зимой, полгода работал с командой U-19, а 10 июня во время сборов был представлен как новый руководитель первой команды. Ранее тренер работал в структурах Александрии, Днепра и Руха.

Напомним, в прошлом туре Первой лиги Левый Берег уступил дома Буковине (1:3).