Левый Берег уволил главного тренера Гаврюша.
Наставник проработал немного больше трёх месяцев
около 2 часов назад
Андрей Гаврюшов / фото - Левый Берег
Киевский Левый Берег сообщил о завершении работы с главным тренером Андреем Гаврюшовым, который начал сезон 2025/26 во главе первой команды, до этого возглавлял юношеский состав клуба.
Клуб поблагодарил 47-летнего наставника за профессионализм и вклад в развитие футболистов и пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Гаврюшов присоединился к Левому Берегу зимой, полгода работал с командой U-19, а 10 июня во время сборов был представлен как новый руководитель первой команды. Ранее тренер работал в структурах Александрии, Днепра и Руха.
Напомним, в прошлом туре Первой лиги Левый Берег уступил дома Буковине (1:3).
Поделиться