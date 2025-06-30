Форвард Юрий Климчук официально покидает Рух и в новом сезоне продолжит карьеру в Колосе. Львовский клуб согласовал трансфер с ковалёвцами, и нападающий в ближайшее время присоединится к новой команде.

Климчук стал настоящим символом Руха последних лет. Присоединившись к клубу ещё в сезоне 2018/19, когда львовяне выступали во Второй лиге, он быстро превратился в одного из ключевых игроков, благодаря которым команда поднялась в элиту украинского футбола. За это время Юрий провёл 135 матчей, забил 42 гола и отдал 15 результативных передач.

Эти показатели делают его рекордсменом клуба по количеству проведённых игр, забитых мячей и ассистов. В ФК Рух высоко ценят его преданность, лидерские качества и профессионализм.

Ранее новый тренер Руха высказался про трансферы.