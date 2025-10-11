Лидер Кривбаса и экс-игрок Шахтера не спасли Венесуэлу от поражения Аргентине. Видео
Мендоса провел полную игру, Келси вышел на замену. Играл ли Месси?
16 минут назад
В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2026 сборная Аргентины в США минимально одолела Венесуэлу.
Единственный мяч встречи на 31-й минуте забил Джованни Ло Чельсо, который удачно завершил атаку с участием Лаутаро Мартинеса. Чемпионы мира имели еще несколько шансов увеличить преимущество, но венесуэльский голкипер несколько раз спасал свою команду.
Интересно, что в составе венесуэльцев был и украинский след. Нападающий Кривбаса Глейкер Мендоса провел на поле полную игру. Бывший нападающий Шахтера Кевин Келси вышел на замену во втором тайме.
К вашему вниманию обзор матча.
Товарищеский матч
Аргентина – Венесуэла 1:0
Гол: Ло Чельсо, 31
Аргентина: Эм. Мартинес, Тальяфико (Н. Гонсалес, 46), Сенеси, Ромеро, Молина (Балерди, 78), Паредес (Дж. Симеоне, 63), Фернандес (Макалистер, 78), Ло Чельсо, Пас, Лаут. Мартинес, Альварес (Де Поль, 78).
Венесуэла: Контрерас, Милани, Кинтеро, Феррариси, Арамбуру (Эрнандес, 78), Мендоса, Кассерес, Сеговия (Кармона, 83), Андраде (Лакава, 58), Маркес (Келси, 58), Аньор (Файя, 78).
Предупреждения: Контрерас, Арамбуру, Кассерес.
Напомним, сборная Аргентины уже вышла на чемпионат мира-2026.
