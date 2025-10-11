Сергей Стаднюк

В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2026 сборная Аргентины в США минимально одолела Венесуэлу.

Единственный мяч встречи на 31-й минуте забил Джованни Ло Чельсо, который удачно завершил атаку с участием Лаутаро Мартинеса. Чемпионы мира имели еще несколько шансов увеличить преимущество, но венесуэльский голкипер несколько раз спасал свою команду.

Интересно, что в составе венесуэльцев был и украинский след. Нападающий Кривбаса Глейкер Мендоса провел на поле полную игру. Бывший нападающий Шахтера Кевин Келси вышел на замену во втором тайме.

К вашему вниманию обзор матча.

Товарищеский матч

Аргентина – Венесуэла 1:0

Гол: Ло Чельсо, 31

Аргентина: Эм. Мартинес, Тальяфико (Н. Гонсалес, 46), Сенеси, Ромеро, Молина (Балерди, 78), Паредес (Дж. Симеоне, 63), Фернандес (Макалистер, 78), Ло Чельсо, Пас, Лаут. Мартинес, Альварес (Де Поль, 78).

Венесуэла: Контрерас, Милани, Кинтеро, Феррариси, Арамбуру (Эрнандес, 78), Мендоса, Кассерес, Сеговия (Кармона, 83), Андраде (Лакава, 58), Маркес (Келси, 58), Аньор (Файя, 78).

Предупреждения: Контрерас, Арамбуру, Кассерес.

Напомним, сборная Аргентины уже вышла на чемпионат мира-2026.