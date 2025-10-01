Павел Василенко

Турецкий Галатасарай на своем поле принимал английский Ливерпуль в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в начале первого тайма забил Виктор Осимхен.

В других матчах испанский Атлетико разгромил немецкий Айнтрахт (5:1), итальянский Интер разобрался с чешской Славией (3:0), французский Марсель уверенно победил нидерландский Аякс (4:0), а немецкая Бавария на выезде уничтожила кипрский Пафос со счетом 5:1.

Еще в одном поединке команды расписали мировую — норвежский Буде-Глимт дома сыграл вничью с английским Тоттенхэмом (2:2).

Лига чемпионов, 2-й тур

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

Гол: Осимхен, 16 (пенальти).

Атлетико – Айнтрахт – 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Дж. Симеоне, 70, Альварес, 82 (пенальти) – Буркгардт, 57.

Интер – Славия – 3:0

Голы: Мартинес, 30, 65, Дюмфрис, 34.

Марсель – Аякс – 4:0

Голы: Пайшан, 6, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52.

Пафос – Бавария – 1:5

Голы: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олисе, 69.

Буде-Глимт – Тоттенгем – 2:2

Голы: Хауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол).