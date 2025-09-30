Одноклубник Трубина и Судакова испортил камбэк Моуринью в Лондоне
Первая победа Челси
Челси праздновал минимальную победу над Бенфикой в матче 2 тура Лиги чемпионов. Матч в Лондоне завершился со счетом 1:0.
Победу команде Энцо Марески принес автогол полузащитника Бенфики Риоса, который срезал мяч в ворота Трубина, пытаясь прервать прострел Гарначо.
Жозе Моуриньо имел около 70 минут, чтобы доставить неприятности бывшему клубу, но футболисты Челси вполне могли рассчитывать на большее, если бы не работа Трубина, у которого было много работы на «Стэмфорд Бридж».
Другой украинский легионер Бенфики Георгий Судаков провел на поле 77 минут.
Лига чемпионов. 2 тур
Челси - Бенфика 1:0
Гол: Риос, 18 (автогол)
