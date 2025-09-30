Реал с хет-триком Мбаппе на выезде разгромил Кайрат, Аталанта победила Брюгге
Стартовал второй тур ЛЧ
около 8 часов назад
Фото - Getty Images
Кайрат на своём поле принимал мадридский Реал во втором раунде Лиги чемпионов. Подопечные Хаби Алонсо победили в Казахстане со счётом 5:0. Килиан Мбаппе стал героем матча, оформив хет-трик.
Это был первый домашний матч Кайрата в истории Лиги чемпионов. Реалу пришлось преодолеть почти 6500 километров, чтобы добраться до Алматы.
В параллельном матче итальянская Аталанта на своём стадионе победила бельгийский Брюгге – 2:1.
Лига чемпионов, 2-й тур
Кайрат – Реал – 0:5
Голы: Мбаппе, 25 (пенальти), 52, 74, Камавинга, 83, Диас, 90+3.
Аталанта – Брюгге – 2:1
Голы: Самарджич, 74 (пенальти), Пашалич, 87 – Цолис, 38.