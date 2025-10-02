В среду, 1 октября, завершился второй тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Лидером турнирной таблицы стала Бавария под руководством Венсана Компани. Немецкий клуб уверенно обыграл Пафос со счетом 5:1 и вышел на первое место.

Следом за мюнхенцами расположились Реал, ПСЖ, Интер, Арсенал, Карабах, Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити.

В нижней части таблицы, на позициях с 16-го по 24-е место, оказались Ливерпуль, Барселона, Ювентус, Челси и Наполи.

турнирная таблица - flashscore.ua

Напомним, после завершения восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Восемь лучших команд напрямую выходят в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в плей-офф.