Лига чемпионов. Турнирная таблица после 2-го тура. ПСЖ Забрного на третьей позиции.
Бавария удерживает лидерство по дополнительным показателям
10 минут назад
В среду, 1 октября, завершился второй тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Лидером турнирной таблицы стала Бавария под руководством Венсана Компани. Немецкий клуб уверенно обыграл Пафос со счетом 5:1 и вышел на первое место.
Следом за мюнхенцами расположились Реал, ПСЖ, Интер, Арсенал, Карабах, Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити.
В нижней части таблицы, на позициях с 16-го по 24-е место, оказались Ливерпуль, Барселона, Ювентус, Челси и Наполи.
Напомним, после завершения восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Восемь лучших команд напрямую выходят в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в плей-офф.
