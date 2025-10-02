Украинский защитник ПСЖ Илья Заберный стал лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны (2:1). Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Заберный отыграл весь матч и получил оценку 7,7 балла – высшую среди всех футболистов. Украинец дважды вынес мяч, заблокировал два удара, совершил четыре отбора и один раз спас ПСЖ, сняв мяч с линии ворот.

Кроме того, Заберный выиграл пять из шести дуэлей один на один. Его точность передач впечатлила – из 54 попыток 52 были успешными (96%). Также один из двух длинных пасов Ильи нашел партнера.

По итогам матча ближайшими к Заберному по оценке стали Нуну Мендеш, который отметился голевой передачей, и Ламин Ямаль.

В начале матча Заберный эффектно и эффективно в подкате спас пустые ворота своего клуба после атаки Барселоны.