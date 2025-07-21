Официальный аккаунт Лиги Европы в TikTok напомнил о курьезно-гениальном голе Ярослава Ракицкого, который он забил за донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда в 2023 году.

УЕФА подписал момент словами: Использовал 100% своего мозга при этом завершении. А в описании добавили еще одну фразу, которая подогрела интерес: Никогда не позволяйте им знать свой следующий шаг.

Видео стремительно набирает популярность — менее чем за сутки ролик собрал более полумиллиона просмотров, и эта цифра продолжает расти.

Также, Кучер раскрыл информацию о будущем Ракицкого в Черноморце.