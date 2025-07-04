Лион может остаться в Лиге 1. Нужна только одна условие.
Во Франции сообщили подробности
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Лион должен пополнить свой счет на 100 миллионов евро до четверга, 10 июля, чтобы избежать административного выхода в Лигу 2, сообщает L'Equipe.
В этот день апелляционная комиссия финансового регулятора Французской федерации футбола должна обсудить дело об исключении клуба.
Лион должен будет предоставить дополнительную гарантию в размере более 100 млн евро для покрытия своих обязательств в течение сезона. Клуб не обязан выплачивать всю сумму сразу, но должен подтвердить, что эти средства будут обеспечены.
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