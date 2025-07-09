Французский Лион успешно оспорил решение о понижении и сохранит место в Лиге 1. Ранее, 24 июня, Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG) вынесла вердикт о отстранении клуба от участия в высшем дивизионе Франции из-за финансовых трудностей — задолженность составляла около 175 миллионов евро.

Однако, как сообщает пресс-служба Лиона, клубу удалось стабилизировать ситуацию и удовлетворить требования органа контроля. На фоне кризиса пост президента оставил Джон Текстрор.

Напомним, команду возглавляет экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека. В прошлом сезоне Лиги 1 Лион под его руководством финишировал на шестом месте и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы.