Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины проведет стартовый матч отбора на ЧМ-2026 против команды Франции. Встречи с соперниками категории топ снимают с тренерского штаба и команды определенный груз. Критики за поражение не будет, ведь уровень оппонента значительно выше, а даже случайная ничья будет воспринята как настоящая и полноценная победа.

С другой стороны, матчи с такими соперниками всегда ставят тренера перед определенными дилеммами. Забаррикадировать оборону или все-таки попытаться сыграть в футбол? Выйти с двумя центральными защитниками или всё-таки с тремя? Верим, что решения, которые примет Сергей Ребров, принесут нашей главной команде положительный результат. А пока предлагаем вашему вниманию наш вариант состава сборной Украины на матч против Франции.

Вратарь: Анатолий Трубин (Бенфика)

Представить себе ситуацию, в которой Сергей Ребров не поставит в состав голкипера, который в этом сезоне не пропустил ни одного мяча в шести матчах, сейчас очень сложно. Да, в этих играх в действиях Трубина были определенные ошибки, однако это вряд ли является основанием для того, чтобы дать шанс кому-то другому.

Левый защитник: Виталий Миколенко (Эвертон)

Очень хорошо, что Виталий Миколенко успел восстановиться к этому матчу. Его простота, надежность и склонность в основном к оборонной работе, которая присуща Эвертону, очень пригодятся в матче против такого соперника. И вообще, когда Виталий здоров, другие альтернативы на эту позицию обычно просто не рассматриваются.

Центральные защитники: Николай Матвиенко (Шахтер) и Илья Забарный (ПСЖ)

В основной паре центральных защитников сборной Украины за последние 5 лет изменилась лишь клубная прописка Забарного. Экспериментировать с центральными защитниками в игре против Франции никто точно не будет, так что Ребров, скорее всего, сделает ставку на проверенных бойцов.

Правый защитник: Ефим Конопля (Шахтер)

И здесь без особых альтернатив, ведь именно Конопля сейчас кажется лучшим вариантом на эту позицию. Тимчик травмирован, так что выбора исполнителей на этой позиции по сути нет. Конопля же в этом сезоне провел несколько качественных матчей, как, например, против Вереса, так что сомнений в его кандидатуре очень немного.

Центральный полузащитник: Иван Калюжный (Металлист 1925)

Разрушать атаки французов, вероятно, снова доверят проверенному Супер-Ивану, и будем надеяться, что ему удастся хоть немного успеватьза их быстрыми ногами, и он не получит быструю жёлтую карточку, которая в дальнейшем помешает ему полноценно вступать в борьбу.

Центральный полузащитник: Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Причин не выпустить на эту игру футболиста, который в этом сезоне имеет стабильную игровую практику и статус игрока основы в клубе АПЛ, также не наблюдается. Ярмолюк уже не дебютант и имеет опыт противостояния соперникам самого высокого уровня, так что вполне может получить свой шанс в игре против Франции.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков (Бенфика)

Единственный, кроме дисквалифицированного Мудрика, неприкасаемый игрок группы атаки в команде Сергея Реброва также должен быть в составе на игру. В последних матчах УПЛ Судакову, возможно, было немного не до футбола, а все мысли были заняты переездом в Бенфику. Однако теперь мечта играть в Европе наконец осуществилась, и на волне вдохновения Георгий может вновь показать нам лучшую версию себя. По крайней мере, мы на это очень надеемся.

Правый вингер: Александр Зубков (Трабзонспор)

В отсутствие травмированного Виктора Цыганкова, который, может быть, к второму матчу с Азербайджаном восстановится, в распоряжении Реброва осталось четыре вингера: Назаренко, Волошин, Гуцулик, и собственно, Зубков.

Учитывая текущую форму, на это место вполне заслуживает вингер Динамо Волошин. В последних четырёх матчах у 22-летнего игрока три гола и ассист, и подобных показателей не имеет ни один из конкурентов. Но Волошин - дебютант, так что существует вероятность, что Ребров не доверит новичку место в старте на этот матч.

Так что более реальный вариант - опытный Зубков. С начала сезона он стабильно играет в основе Трабзонспора, его команда набрала 10 из 12 возможных очков и находится на втором месте в чемпионате, а в последней игре против Самсунспора Александр отметился результативной передачей.

Левый вингер: Алексей Гуцуляк (Полесье)

Номинально левый Назаренко также ещё не имеет достаточного доверия тренерского штаба, чтобы начинать с первых минут такие матчи, поэтому, возможно, будет играть Гуцуляк. Его результативность в Полесье на старте этого сезона совсем не впечатляет, однако в сборной он уже не раз появлялся на поле в важные моменты, и даже забивал важный гол в ворота Бельгии в первом поединке плей-офф Лиги наций.

Форвард: Владислав Ванат (Жирона)

Ситуация с форвардами сборной Украины на старте сезона так плоха, что ещё недавно номинально третий Ванат, если смотреть именно на актуальную форму, сейчас выглядит выбором номер один. Довбик сел в глухой запас Ромы, Яремчук вообщене играет за Олимпиакос, так что Ванат сейчас - единственный нападающий сборной с постоянной игровой практикой.

Три гола и два ассиста в семи матчах сезона - показатели не то чтобы впечатляющие, но значительно лучше, чем у конкурентов. В последнее время Ванат имел ту же самую проблему, что и Судаков - все мысли были о смене клубной прописки. Но теперь, когда это произошло, можно снова сосредоточиться на футболе.

