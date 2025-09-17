В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 Ливерпуль принимал Атлетико Мадрид на Энфилде. Поединок завершился победой англичан со счетом 3:2.

Уже на 4-й минуте отличился защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон. На 6-й минуте сам Салах удвоил преимущество хозяев. Казалось, Ливерпуль полностью контролирует игру, однако Атлетико вернул интригу.

На 45+3-й минуте Маркос Льоренте сократил отставание, а на 81-й оформил дубль и сравнял счет – 2:2.

Тем не менее, в компенсированное время победу Ливерпулю принес Вирджил ван Дейк. На 90+2-й минуте защитник забил победный мяч – 3:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1 тур

Ливерпуль (Англия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 3:2 (Робертсон 4, Салах 6, ван Дейк 90+2 - Льоренте 45+3, 81)

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Керкез 86), ван Дейк, Конате, Фримпонг (Брэдли 58), Собослай, Вирц (Нгумоха 74), Гравенберх. Гакпо (Макаллистер 58), Исак (Экитике 58), Салах

Атлетико: Облак, Льоренте, Ле Норман, Лангле, Галан, Симеоне, Барриос, Галлахер (Молина 61), Гонсалес (Пубиль 77), Распадори (Коке 52), Гризманн (Серлот 61)