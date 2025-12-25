Форвард Ливерпуля Александр Исак выбыл на длительный период из-за травмы, что заставило руководство клуба активизировать поиск усиления атакующей линии. В мерсисайдском клубе уже определились с потенциальной заменой шведскому нападающему.

По информации The Telegraph, красные заинтересованы в трансфере форварда Борнмута Антуана Семеньо. Сумма возможного перехода оценивается примерно в 75 миллионов евро, а саму сделку могут оформить уже во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Антуан Семеньо принял участие в 17 матчах во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Действующий контракт Семеньо с Борнмутом рассчитан до лета 2030 года, что усложняет возможные переговоры, однако Ливерпуль готов вкладывать значительные средства для усиления состава на фоне кадровых проблем в атаке.