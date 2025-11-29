ЛНЗ минимально обыграл Кудровку, одержав третью победу подряд
Судьбу поединка решил один мяч
около 15 часов назад
Фото - ФК ЛНЗ
В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ на своем стадионе принимал ФК Кудровка. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч в конце первого тайма забил Марк Ассінор, который замкнул фланговую передачу от Проспера Оба.
ЛНЗ одержал третью победу подряд, а Кудровка продолжила свою проигрышную серию до трех матчей.
В настоящее время черкасская команда занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков. Кудровка – 12-я с 14 баллами.
УПЛ, 14-й тур
ЛНЗ – Кудровка – 1:0
Гол: Ассинор, 37.