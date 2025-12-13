В Черкассах прошел очередной поединок чемпионата Украины, в котором ЛНЗ уверенно справился с луганской Зарёй, победив со счетом 2:0.

Хозяева быстро захватили инициативу и уже на 18-й минуте вышли вперед — косовский нападающий Мухаррем Яшари реализовал выход один на один с вратарем. В середине первого тайма Драмбаев отправил мяч в сетку, однако после вмешательства VAR арбитры отменили гол.

Окончательный счет был установлен после перерыва. Назарий Муравский воспользовался ошибкой голкипера гостей Александра Сапутина и удвоил преимущество команды Виталия Пономарева.

УПЛ. 16-й тур

ЛНЗ – Заря – 2:0

Голы: Яшари, 18, Муравский, 56