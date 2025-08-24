Бывший главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о перспективах Ильи Забарного в составе ПСЖ, с которым ему пришлось работать два сезона.

Опытный специалист уверен, что украинский центрбек получит достаточно игрового времени и чаще будет выходить в стартовом составе парижан.

«У ПСЖ есть Маркиньос и Вильям Пачо, но вы увидите, что в итоге именно он будет играть больше всего. У него - невероятные качества. Он использовал свой интеллект, чтобы стать тем игроком, которым он является. И это еще не все», - сказал Луческу в интервью L'Equipe.

В этом сезоне 22-летний Забарный провел лишь один матч. Летом он перебрался в ПСЖ из английского Борнмута, а сумма сделки составила 63 миллиона евро, сообщает Transfermarkt. На домашнем стадионе команды защитник пока не дебютировал.

После двух туров чемпионата Франции столичный клуб располагается на втором месте таблицы с шестью очками. Уже 30 августа в 22:05 по киевскому времени парижане проведут выездной матч против Тулузы.