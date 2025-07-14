ФИФА раздала индивидуальные награды лучшим игрокам Клубного чемпионата мира, который прошел в США.

Звание лучшего игрока финала прогнозируемо получил полузащитник Челси Коул Палмер, который в финальном матче против ПСЖ (3:0) оформил дубль+ассист.

Вингер ПСЖ Дезире Дуэ был признан лучшим молодым игроком турнира. На протяжении всего турнира ему удалось отметиться одним голом.

Титул лучшего вратаря КЧЧ был признан Роберт Санчес (Челси). 27-летний испанец провел 6 матчей на турнире, три из них - на ноль, включая финал и полуфинал.

Золотая бутса клубного Мундиаля досталась Гонсало Гарсии (Реал), забившему четыре гола и сделавшему результативную передачу на пути к полуфиналу.

Награду Fair Play получила Бавария.

В церемонии награждения лучших футболистов принял участие президент США Дональд Трамп. Он вручал награды и пожимал руки игрокам, а после стоял рядом с игроками Челси, которые праздновали победу в обновленном КЧМ.

Обзор матча будет доступен на странице события Челси - ПСЖ.