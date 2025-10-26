Павел Василенко

В субботу, 25 октября, ПСЖ разгромил в рамках девятого тура французской Лиги 1 Брест (3:0).

По завершении игры главный тренер парижан Луис Энрике высказался о футболистах, уровень игры которых его удовлетворяет полностью.

«Я чрезвычайно доволен игрой Хакими, Маркиньоса, Нуну, Пачо, Витиньо и Забарного. Я действительно счастлив, так как имею в своем распоряжении невероятных игроков», – цитирует Энрике издание Le Parisien.

После девяти туров ПСЖ имеет в активе 20 зачётных пунктов и занимает в турнирной таблице французской Лиги 1 первое место. Отрыв от Марселя составляет два очка.

В следующем туре парижане на выезде сыграют против Лорьяна. Встреча запланирована на 29 октября, начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Забарный в сезоне 2025/26 годов сыграл за ПСЖ 11 матчей во всех официальных турнирах: один результативный удар.