Главный тренер ПСЖ Луис Энрике извинился за конфликтную ситуацию, возникшую после финального свистка в решающем матче клубного чемпионата мира против Челси (0:3). Его слова приводит Marca.

По версии Энрике, форвард Челси Жоау Педро первым спровоцировал конфликт, а сам контакт был недостаточным для того, чтобы упасть.

Я идиот. Он стоит там, толкает меня, я в ответ толкаю его, и он падает на поле, - пояснил Энрике.

Луису Энрике грозит большой штраф за нападение на игрока Челси.

Президент ПСЖ поддержал Луиса Энрике после конфликта с Челси.