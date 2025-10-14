Бельгийский вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа не намерен продлевать действующий контракт с клубом, сообщает El Nacional.

Соглашение 33-летнего голкипера действует до 2027 года. Согласно данным источника, после завершения контракта Куртуа может либо завершить карьеру, либо подписать последний крупный контракт – возможно, с одним из клубов Саудовской Аравии. Также не исключается его возвращение в бельгийский Генк, где он начинал свой профессиональный путь.

Президент Реала Флорентино Перес рассматривает украинца Андрея Лунина как основного кандидата на позицию первого номера после ухода Куртуа. Однако, чтобы получить этот шанс, Лунину придется оставаться вторым вратарем до завершения контракта бельгийца, и неизвестно, хватит ли ему терпения ждать.

Альтернативой для мадридского клуба может стать нидерландский вратарь Барт Вербрюгген из Брайтона, за которым уже наблюдают скауты Реала.

В текущем сезоне 26-летний Лунин еще не выходил на поле в составе мадридцев.

Напомним, Лунин не поехал в сборную Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1).