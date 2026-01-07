Ман Сити и Астон Вилла сделали подарок Арсеналу
9 минут назад
Фото - АПЛ
Только что завершились матчи 21-го тура АПЛ.. На среду были вынесены поединки претендентов на чемпионство, которые ведут борьбу с лидирующим Арсеналом.
Манчестер Сити в третий раз подряд сыграл вничью. На этот раз горожане подарили очки Брайтону (1:1). На гол с пенальти от Холанда гости ответили точным ударом Митомы.
В параллельном матче Астон Вилла в Лондоне не смогла поразить ворота Кристал Пэлас (0:0).
Если завтра Арсенал победит Ливерпуль, канониры увеличат отрыв от ближайших преследователей.
АПЛ. 21 тур
Манчестер Сити - Брайтон 1:1
Голы: Холанд, 41 (с пенальти) - Митома, 60
Кристал Пэлас - Астон Вилла 0:0