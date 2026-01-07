Только что завершились матчи 21-го тура АПЛ.. На среду были вынесены поединки претендентов на чемпионство, которые ведут борьбу с лидирующим Арсеналом.

Манчестер Сити в третий раз подряд сыграл вничью. На этот раз горожане подарили очки Брайтону (1:1). На гол с пенальти от Холанда гости ответили точным ударом Митомы.

В параллельном матче Астон Вилла в Лондоне не смогла поразить ворота Кристал Пэлас (0:0).

Если завтра Арсенал победит Ливерпуль, канониры увеличат отрыв от ближайших преследователей.

АПЛ. 21 тур

Манчестер Сити - Брайтон 1:1

Голы: Холанд, 41 (с пенальти) - Митома, 60

Кристал Пэлас - Астон Вилла 0:0