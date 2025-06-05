Манчестер Сити может не взять Грилиша на Клубный чемпионат мира

Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно. По информации The Daily Telegraph, 29-летнего игрока могут не включить в состав команды на Клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Это решение направлено на упрощение его потенциального перехода в новый клуб.

Еще 25 мая Грилиш не попал в заявку на матч АПЛ против Фулхэма (2:0). Издание The Athletic осторожнее формулирует ситуацию, называя футболиста «игроком на распутье». Однако оба источника уверены: трансфер этим летом почти неизбежен — спустя четыре года после его перехода из Астон Виллы.

В сезоне 2024/25 Грилиш сыграл 32 матча за Манчестер Сити, проведя на поле лишь 1521 минуту и забив три гола. После прихода Томаса Тухеля он также потерял место в сборной Англии, за которую имеет 39 матчей и 4 забитых мяча. Переход в новый клуб может дать шанс вернуться в ряды Трех львов.