Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира Манчестер Сити разгромил Ювентус.

Туринцы продемонстрировали борьбу в первом тайме. Двумя быстрыми голами в исполнении Доку и Коопмейнерса обменялись соперники. Однако решающим до перерыва стал автогол Калюлю. А во второй 45-минутке «бьянконери» не смогли сдержать натиск: после передышки отличились еще Холанд, Фоден и Савиньо. Влахович установил окончательный счет, однако от того не стало легче итальянским тифози.

Поединок между Видатом и Аль-Айном уже не имел турнирного значения. Ни один из соперников не мог догнать лидеров. В самом начале игры первым открыл счет Майлула, но в конце первого тайма Лаба восстановил равенство с пенальти. Во втором тайме бывшие подопечные Сергея Реброва смогли вырвать победу благодаря точному удару Каку.

Ювентус набрал девять очков и выиграл группу G. Ювентус также шагает в плей-офф с шестью баллами. Аль-Айн (3) избежал последней строчки в борьбе с Видатом (0) и с гордо поднятой головой покинул Клубный чемпионат мира.

Клубный чемпионат мира. Групповой этап, третий тур

Ювентус – Манчестер Сити 2:5

Голы: Коопмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калюлю, 26 (автогол), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

Ювентус: Ди Грегорио, Келли, Савона (Гатти 60), Калулу, Кошта (Камбиазо 57), МакКенни (Аджич 83), Локателли (К. Тюрам 57), Костич, Н. Гонсалес, Коопмейнерс (Йылдыз 57), Влахович

Манчестер Сити: Эдерсон, Нуньеш, Диаш, Аканжи, Айт-Нури (Шерки 75), Родри (Гюндоган 66), Рейндерс, Савиньо, Бернарду Силва (О’Райли 75), Мармуш (Холанд 46), Доку (Фоден 66)

Предупреждение: Калюлю 64

Обзор матча будет доступен на странице события Ювентус – Манчестер Сити.

Видат – Аль-Айн 1:2

Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен.), Каку, 50

Видат: Бенабид, Бушета, Харкасс (Майерс, 55), Феррейра, Муфид, Лорч, Земрауи (Мутараджи, 78), Мубарик (Бенктиб, 78), Амрабат, Майлула (Мвалиму, 62), Аль-Сома (Обенг, 62)

Аль-Айн: Патрисиу, Сабала, Бенхалек, Рабиа, Траоре, Яшич (Аль-Балуши, 64), Паласиос (Абу, 90+3), Йонг Ву, Каку (Шадли, 64), Лаба (Надер, 87), С. Рахими (Х. Рахими, 90+3)

Предупреждения: Мвалиму 68, Амрабат 83, Бенктиб 90+3 – Паласиос 10, Траоре 45+2

Обзор матча будет доступен на странице события Видат – Аль-Айн.