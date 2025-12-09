Павел Василенко

Травмы могут настигнуть футболистов в любой момент – и последний случай в Манчестер Сити это ярко подтверждает. Болельщики клуба и главный тренер Хосеп Гвардиола получили очередную порцию неприятных новостей: один из ведущих защитников команды снова выбыл из-за бытового инцидента.

Как сообщает The City Chief, 31-летний центральный защитник «горожан» и сборной Англии Джон Стоунз травмировался… украшая рождественскую елку. Из-за этого он оказался вне игры на неопределенный срок.

Ситуация выглядит одновременно грустной и ироничной, ведь недавно в быту травмировался и другой игрок – футболист Челси Коул Палмер, который сломал мизинец, ударившись об тумбочку у кровати.

Гвардиола ранее признал, что не имеет точной информации о характере травмы Стоунза и не знает, когда тот сможет вернуться к тренировкам.

Список повреждений Стоунза за последние сезоны и без того немалый. В этом году он успел сыграть 13 матчей – и новое повреждение ставит под сомнение его дальнейшее участие в сезоне.

Новость стала еще более неуместной для Манчестер Сити, ведь уже в среду команда отправляется на «Бернабеу», где встретится с Реалом в шестом туре Лиги чемпионов. Потеря ключевого защитника – удар по планам Гвардиолы.