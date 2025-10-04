Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился анализом поражения киевского Динамо в матче первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2).

Давайте будемо откровенны, сегодня Кристал Пэлас — одна из лучших команд АПЛ и это подтверждают её результаты на внутренней арене. Очень непростая команда.

Что касается того, что, дескать, Динамо могло пропустить и больше, то не сказал бы, что английская команда действительно создала много реальных голевых моментов. Проблема в том, что слишком легко динамовцы дали себе забить. В моменте с первым голом... ну, ребята, нужно же как-то бороться, толкаться, а не давать игроку вот так легко замыкать подачу головой фактически без сопротивления!

Если мы говорим о первом голе, то, безусловно травма Михавка повлияла. Его не смогли вовремя заменить, играли в меньшинстве и пропустили, — подытожил Маркевич в интервью Sport-express.ua.