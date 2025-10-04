Маркевич – о поражении Динамо от Кристал Пэлас: «Травма Михавко повлияла»
Тренерский штаб долго не мог подготовить замену для защитника, и в меньшинстве киевляне пропустили
7 минут назад
Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился анализом поражения киевского Динамо в матче первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2).
Давайте будемо откровенны, сегодня Кристал Пэлас — одна из лучших команд АПЛ и это подтверждают её результаты на внутренней арене. Очень непростая команда.
Что касается того, что, дескать, Динамо могло пропустить и больше, то не сказал бы, что английская команда действительно создала много реальных голевых моментов. Проблема в том, что слишком легко динамовцы дали себе забить. В моменте с первым голом... ну, ребята, нужно же как-то бороться, толкаться, а не давать игроку вот так легко замыкать подачу головой фактически без сопротивления!
Если мы говорим о первом голе, то, безусловно травма Михавка повлияла. Его не смогли вовремя заменить, играли в меньшинстве и пропустили, — подытожил Маркевич в интервью Sport-express.ua.
Отметим, что до проигрыша в стартовом матче Лиги конференций киевское Динамо имело негативную серию в Премьер-лиге. «Белые-синие» трижды подряд на последних минутах теряли победу и недосчитались шести очков в турнирной таблице. В пяти последних матчах киевлян – лишь одна победа. Против Александрии в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).
Ранее своими мыслями по поводу поражения от Кристал Пэлас поделился главный тренер Динамо Александр Шовковский. В частности, специалист объяснил восьмиминутную замену травмированного Тараса Михавка. В меньшинстве команда пропустила первый мяч.