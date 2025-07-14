Бывший тренер Днепра, Металлиста, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился в интервью Sport.ua анализом финала Клубного чемпионата мира-2025 Челси – ПСЖ (3:0).

Не буду оригинальным, если скажу, что победа «Челси» – большая сенсация, конечно, я тоже не ожидал от лондонцев такого успеха. Но, отдав должное английскому клубу, все же и соперник немало помог им. Нельзя выходить на решающий матч таким расслабленным. Похоже, парижане явно переоценили свои силы. Титулы так не завоевывают. Тем более в битве с соперником, который был жаждущий побед.

Поверьте, в футболе мелочей не бывает, все надо учитывать, особенно на таком уровне. Когда команда выходит на поле немотивированной, быстро пропускает, заставить себя прыгнуть в такой ситуации выше головы – очень трудно. Именно этим можно объяснить фиаско ПСЖ. На мой взгляд, если бы у французского клуба было право на матч-реванш, то был бы совсем другой сценарий, но это уже другая история. И почему произошел такой сбой, лучше спросить у тренера Луиса Энрике, ведь в первую очередь, он отвечает за результат.

Испанский специалист Энцо Мареска выполнил большой объем работы в «Челси», прежде всего, определился с теми подопечными, которые готовы играть через не могу, чётко придерживаться тренерских установок. Это было нелегко сделать, так как пришлось отказаться от услуг целой группы известных футболистов. Он не ошибся, целенаправленно настраивая подопечных на покорение вершин. Лондонцы выиграли Лигу конференций, довольно успешно выступили в АПЛ и, как вишенка на торте, на четыре года стали самой сильной командой в мире. Знаете, вот в ком я был уверен, так это в лидере «Челси» Коуле Палмере, он доказал, что является «звездой» мирового футбола.

Запомнилось, как футболисты «Челси» умело чередовали наступательные операции с помощью высокого прессинга и контратак. Эта, образно говоря, «золотая середина» и принесла им значительные дивиденды.