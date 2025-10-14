Сергей Стаднюк

Защитник ПСЖ Маркиньос не сыграет в ближайших матчах команды из-за травмы, сообщает L'Équipe. 31-летний капитан парижан пропустит поединок против Страсбура 17 октября в Лиге 1, а также матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с Байером 21 октября.

Срок восстановления бразильца оказался более длительным, чем ожидалось изначально. Заменить Маркиньоса в основном составе может украинский защитник Илья Забарный, который присоединился к ПСЖ летом из английского Борнмута.

Маркиньос провел лишь четыре матча за ПСЖ в этом сезоне, но отметился голом. На счету Забарного также один забитый мяч в восьми встречах.

