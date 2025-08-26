Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мыслями относительно нынешних выступлений отечественных команд в еврокубках.

Помните игру со Спортингом? Мы уже одной ногой были в полуфинале, но, к сожалению, Шавьер не забил пенальти, и мы были очень подавлены пару дней.

Сейчас такой уровень нашего футбола. Ничего ты не сделаешь. надо это пережить как-то. Грустно смотреть, честно говоря. Непонятно мне одно: может, мастерства, ясно, не хватает, но самое страшное, что самоотдачи нет. Просто отбывают номер на поле.

Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть, – сказал Маркевич в интервью ua.tribuna.com.