Маркевич – о поражении сборной Украины: «Получили полную сумку, а могли и две»
Специалист проанализировал игру сине-желтых
около 10 часов назад
Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту Meta.ua поделился мыслями относительно того, что не сделала сборная Украины в разгромно проигранном матче против Франции (0:4).
«Возможно, футболистам сборной Украины не хватило уверенности. Понятно, что французы сильнее, но опять же, у нас в составе было много опытных исполнителей, поэтому можно было и показать зубы.
Если в матче с такой командой только обороняться, то рано или поздно все равно пропустишь. Можно и нужно было хоть немного отодвинуть игру от своих ворот. Очень глубоко сидели в штрафной, поэтому и получили целую сумку, а могли и две.
Но даже таким составом можно было сыграть лучше. Сейчас не хочется сильно критиковать команду, поскольку все уже думают о решающем матче с Исландией».
После этого матча сборная Украины занимает третье место в группе D, имея семь очков, как и вторая Исландия.
16 ноября, в 19:00 по киевскому времени, национальная команда в Варшаве примет Исландию в ключевой игре за выход в плей-офф за попадание на Мундиаль-2026.
