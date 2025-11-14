Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту Meta.ua поделился мыслями относительно того, что не сделала сборная Украины в разгромно проигранном матче против Франции (0:4).

«Возможно, футболистам сборной Украины не хватило уверенности. Понятно, что французы сильнее, но опять же, у нас в составе было много опытных исполнителей, поэтому можно было и показать зубы.

Если в матче с такой командой только обороняться, то рано или поздно все равно пропустишь. Можно и нужно было хоть немного отодвинуть игру от своих ворот. Очень глубоко сидели в штрафной, поэтому и получили целую сумку, а могли и две.

Но даже таким составом можно было сыграть лучше. Сейчас не хочется сильно критиковать команду, поскольку все уже думают о решающем матче с Исландией».