Павел Василенко

Впервые в истории "Горняка-Спорт" команду возглавил иностранный тренер. К сезону 2025/26 команду из Горишних Плавней к выступлениям во Второй лиге будет готовить экс-игрок "Ворсклы", серб Йован Маркоски.

На этой должности 45-летний серб сменит 38-летнего украинского специалиста Валерия Куценко, который возглавлял команду с июня 2023 года. Сам Куценко вошел в тренерский штаб Желько Любеновича в полтавской "Ворскле".

В течение девяти лет (2006-2015) Маркоски выступал за полтавскую "Ворсклу" на позиции полузащитника. Провел за ворсклян 226 матчей и забил 19 мячей.

До перехода в "Горняк-Спорт" Маркоски работал главным тренером команды "Раднички" (Обреновац), которая выступала в третьей лиге чемпионата Сербии.