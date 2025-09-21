Арсенал и Манчестер Сити встречались в центральном матче 5 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 1:1.

Обе команды обменялись голами в каждом из таймов. Сначала Холанд на 9-й минуте открыл счет после стремительной контратаки, которую разогнал Рейндерс. К слову, Эрлинг не стал бурно праздновать свой гол, придерживаясь принципа stay humble.

Преимущество в один мяч сохранялось практически до завершения игры, пока новичок Арсенала Эзе не нашел передачей Мартинелли и бразильскому вингеру ничего не оставалось, как перебросить Доннарумму, который вышел из ворот на перехват.

Гол Арсенала на третьей добавленной минуте позволил продлить беспроигрышную серию в матчах против Сити до 5 поединков.

АПЛ. 5 тур

Арсенал - Манчестер Сити 1:1

Голы: Мартинелли, 90+3 - Холанд, 9

