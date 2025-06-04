Мартинюк: «Очень счастлив дебютному вызову в сборную Украины»

Перед стартом турнира Canadian Shield-2025 дебютный вызов в национальную сборную Украины получил 23-летний защитник Александрии Александр Мартынюк. В разговоре с пресс-службой УАФ он поделился эмоциями от приглашения, первого перелета за океан, знакомства с командой и общения с Сергеем Ребровым.

— Уже успел адаптироваться к команде?

— Спасибо за поздравления. Еще полностью не адаптировался, но каждый день общаемся с ребятами, знакомимся. С некоторыми уже играл, с некоторыми — против них. Постепенно подстраиваемся друг к другу, формируем хороший коллектив.

— Мы ранее спрашивали у других новичков, как они узнавали о вызове. Кто-то кричал в комнате, кто-то чуть не уронил телефон. А какова была твоя реакция?

— Я был очень счастлив, что дали возможность попробовать себя на таком уровне. Это мой первый вызов в национальную сборную. Все поздравляли, звонили, смс приходили почти каждую минуту. Эмоции были очень сильные.

— Дебютный матч и сразу Канада. Как воспринял этот опыт долгого перелета?

— Да как — с радостью. Это же дебют в сборной! Не важно, сколько часов лететь, главное — возможность потренироваться и поиграть за Украину. На все остальное закрыл глаза.

— По какому часовому поясу сейчас живешь?

— Уже стараемся жить по канадскому. И засыпал, и просыпался уже здесь по местному времени.

— Была ли индивидуальная беседа с Сергеем Ребровым?

— Да, я подошел к нему в аэропорту, он поздравил, сказал, что молодец и заслужил вызов. А дальше все зависит от меня — как проявлю себя на тренировках, в матчах. Буду стараться доказать, что это не последний мой вызов.

— Теперь вы играете в Канаде, где большая украинская диаспора. Это как-то дополнительно вдохновляет?

— Конечно. Мы играем не только для тех, кто здесь, в Канаде, но и для всех украинцев в Европе, которые уехали из-за войны. Хотим показать достойную игру, чтобы все украинцы радовались за нас и поддерживали.