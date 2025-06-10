Во вторник вечером в рамках отбора на чемпионат мира-2026 встречались сборные Финляндии и Польши. За примерно 15 минут до окончания второго тайма матч был прерван, а футболисты обеих команд ушли в раздевалки.

К этому моменту счет был 2:1 в пользу финнов.

Официальная причина остановки игры пока не озвучена, но по предварительной информации, на трибуне мог потерять сознание один из болельщиков. Подробности выясняются.