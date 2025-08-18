Матч Полесье - Фиорентина будет обслуживать арбитр, который работал на поединке сборной России
УЕФА назначил судейскую бригаду из Азербайджана
41 минуту назад
Комитет арбитров УЕФА назначил азербайджанскую судейскую бригаду на первый матч Полесья против Фиорентины в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.
Главным арбитром назначен 37-летний Алияр Агаев, который в этом сезоне уже обслуживал игру чемпионата Азербайджана и матч квалификации Лиги Европы. В сезоне 2024/25 он попал в скандальную ситуацию, согласившись работать на товарищеской встрече сборных России и Нигерии в Москве.
Ассистировать Агаеву будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирли, а роль четвертого арбитра исполнит Кямал Умудлу. За работу системы VAR будет отвечать немецкий рефери Роберт Шродер, которому поможет Ингилаб Мамедов.
Отметим, что первый матч Полесья - Фиорентина пройдет номинально дома для украинской команды. Игра назначена на 21 августа, начало в 21.00.
