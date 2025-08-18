Комитет арбитров УЕФА назначил азербайджанскую судейскую бригаду на первый матч Полесья против Фиорентины в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром назначен 37-летний Алияр Агаев, который в этом сезоне уже обслуживал игру чемпионата Азербайджана и матч квалификации Лиги Европы. В сезоне 2024/25 он попал в скандальную ситуацию, согласившись работать на товарищеской встрече сборных России и Нигерии в Москве.

Ассистировать Агаеву будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирли, а роль четвертого арбитра исполнит Кямал Умудлу. За работу системы VAR будет отвечать немецкий рефери Роберт Шродер, которому поможет Ингилаб Мамедов.

Отметим, что первый матч Полесья - Фиорентина пройдет номинально дома для украинской команды. Игра назначена на 21 августа, начало в 21.00.