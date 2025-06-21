ФИФА утвердила новые правила безопасности, которые вступят в силу во время проведения Клубного чемпионата мира 2025 года и чемпионата мира по футболу 2026 года. Как сообщает Reuters, в случае фиксации молнии в радиусе 16 км от арены матч будет остановлен как минимум на 30 минут.

В случае нового вспышки — судьи объявят дополнительный перерыв, пока погодные условия не стабилизируются. Цель — максимальная защита жизни и здоровья всех участников матча, включая игроков, судейскую бригаду, персонал и зрителей.

Решение ФИФА принято на основе реального опыта. Один из матчей Клубного чемпионата мира 2025 — Бенфика против Окленда — уже задерживался из-за грозы более чем на 4 часа.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, а новые правила будут применяться на всех стадионах турнира.