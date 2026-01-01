Энцо Мареска находится на грани ухода из Челси после полного разрыва отношений с руководством клуба, сообщает The Guardian.

Итальянец, которого болельщики освистали после крайний игры с Борнмутом (2:2), не поедет с командой на воскресную игру против Манчестер Сити.

Напряжение в отношениях между тренером и клубом внесли высказывания Марески о разочаровании проектом, что влияют на самостоятельность в принятии решений. В клубе были готовы дать тренеру время, чтобы исправить ситуацию, если в ближайших матчах результаты улучшатся.

Скорее всего, расставание Челси с Мареской произойдет в четверг, 2 января. Источники указывают, что Мареска хочет покинуть клуб, но непонятно, готов ли он уйти без компенсации.

Челси, в случае прощания с Мареской, может заменить его на Лиама Росеньора, который ныне руководит сестринским Страсбургом в Лиге 1.

Мареска возглавил Челси летом 2024 года. Под его руководством лондонцы выиграли Лигу конференций и Клубный чемпионат мира. Его контракт действует до 2029 года с опцией продления на 1 год.