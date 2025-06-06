Мбаппе гневается из-за судьи после поражения сборной Франции от Испании в Лиге наций

Павел Василенко

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе разочаровался судейством вчерашнего полуфинала Лиги наций, который его команда проиграла Испании со счетом 4:5.

После окончания матча Мбаппе сразу подошел к арбитру Майклу Оливеру и пожаловался, что английский рефери несправедливо определил количество компенсированных минут.

Оливер решил компенсировать пять минут, и эту компенсацию было продлено еще на одну минуту из-за перерыва в игре. Однако скрупулёзные статистики подсчитали, что вместо 360 секунд компенсации активно было сыграно лишь 165 секунд.

В компенсированное время было «потеряно» в общей сложности 195 секунд (выход на замену Мерино 25 секунд, два аута Кукурельи 20, удар от ворот Симона 25, после гола Франции 30 секунд, после фола Руиса 55, удар от ворот Меньяна 15, после фола Коло-Муани 25).