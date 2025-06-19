Павел Василенко

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Форвард с понедельника борется с лихорадкой и болями в животе в отеле, готовясь к первому матчу Клубного чемпионата мира в США, подтвердил Реал в официальном заявлении.

Поскольку его здоровье не улучшилось, как ожидали врачи клуба, француза доставили в больницу для дальнейшего наблюдения. По данным испанского портала Marca, влажная среда во Флориде также не помогает Мбаппе.

Он принял участие лишь в двух тренировках команды в США и даже не был частью официальной фотосессии. Продолжительность его отсутствия все еще остается под вопросом. Мбаппе точно не будет играть во втором матче турнира против мексиканского клуба Пачука (22 июня).