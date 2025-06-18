В своем третьем поединке на Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины уступила Нидерландам (0:2). После окончания матча тренер сине-желтых Унаи Мельгоса прокомментировал его результат.

«Это был очень сложный поединок, ведь мы хорошо знали высокий уровень сборной Нидерландов. В эмоциональном плане мы понимали, что либо проходим дальше, либо отправляемся домой. Конечно, результат не тот, на который мы ожидали.

Я думаю, что мы хорошо начали, но в таких матчах многое решают ошибки в необязательных ситуациях. Ведь потом очень трудно вернуться в игру. Это вопрос ко всем игрокам, а не только к кому-то одному или к одной ситуации.

Мы должны понимать, что Батагов играл не на своей позиции. У нас были проблемы с некоторыми исполнителями. Мы не могли рассчитывать на Салюка, потому что он травмировался на вчерашней тренировке. Нам нужно было адаптироваться. Это было нелегко для Батагова, хоть он и старался.

Я могу подвести итог всего турнира. Квалификация была очень хорошей. Здесь в матче с датчанами у нас были шансы, мы заслуживали большего. Есть вещи, которые нужно исправлять», — цитирует Мельгосу пресс-служба УАФ.