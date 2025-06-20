Павел Василенко

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси прокомментировал свое давнее соперничество с другим самым известным футболистом современности Криштиану Роналду и подчеркнул, что их соперничество всегда происходило только на поле.

Как известно, они не только оба одновременно выступали за принципиальных соперников Барселону и Реал Мадрид, но и на протяжении многих лет соревновались друг с другом за самые ценные индивидуальные награды в футболе.

«Я відчуваю величезну повагу і захоплення Роналдо за його кар'єру, яка в нього була і є, тому що він продовжує змагатися на найвищому рівні. Наше суперництво було на полі. Кожен із нас хотів виступити найкраще за свою команду. Звичайно, як завжди все залишалося тільки на полі. За його межами ми дві звичайні особи. Звичайно, ми не друзі, оскільки не проводимо час разом, але ми завжди ставилися один до одного з повагою», – сказав Месси DSPORTS після перемоги Интер Майами з рахунком 2:1 над Порту.

В вышеупомянутом матче аргентинец забил победный гол для своей команды красивым штрафным ударом, став единственным футболистом, забившим в четырех разных розыгрышах Клубного чемпионата мира.

Только Месси и Роналду забивали в трех разных сезонах турнира за всю его историю, при этом португалец, который ныне играет за Аль-Наср, остается лучшим бомбардиром с семью голами, тогда как Месси теперь отстает от своего главного соперника всего на один мяч.